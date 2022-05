Porobiło się w Kaliningradzie. Mieszkańcy psioczą na patriotyczny koncert i ostro komentują

- Sądzę, że większość ludzi w Kaliningradzie ma dość tej wojny. Tyle że muszą siedzieć cicho, bo za szerzenie złych informacji o operacji w Ukrainie grozi 15 lat więzienia. Moi znajomi brali udział w protestach antywojennych w pierwszych dniach inwazji. Opowiadali, jak oficerowie milicji ostrzegali: "ludzie, idźcie do domów, bo my mamy rozkaz was wszystkich zamykać, nas rozliczą z akcji" - mówi Wirtualnej Polsce przedsiębiorca, robiący interesy pomiędzy Polską a Kaliningradem.