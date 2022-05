Putin zamierza zwiększyć liczbę wojsk w Kaliningradzie? "Obwód nabiera większego znaczenia"

- W tym momencie jest "okno możliwości" dla Finlandii i Szwecji, jeśli mają wejść do NATO, to powinno to nastąpić teraz. Za kilka miesięcy albo lat, jeśli Rosja uwolni siły zarówno polityczne, informacyjne, jak i wojskowe zajęte Ukrainą lub je odbuduje po stratach, to będzie chciała je wykorzystać, aby wywołać presję - podkreśliła prof. Zyśk.