Realia w obozach "filtracyjnych" Putina. Tortury, poniżanie i morderstwa

OBWE przedstawiło natomiast dane, z których wynika, że do tej pory przymusowemu przesiedleniu Rosjanie poddali przynajmniej kilka tysięcy obywateli Ukrainy. Ukraińcy zmuszani są do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania na terenach okupowanych i siłą wywożeni w głąb Rosji. Jak z kolei podają Kreml i administracja rządowa Ukrainy, z zaatakowanego kraju Rosjanie wywieźli już ok 1,2 miliona osób. Ukraińcy wywożeni są m.in. do wsi na dalekiej Syberii pod granicą z Koreą Północną oraz na należącą do Rosji wyspę na Pacyfiku, obok Japonii.