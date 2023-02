"Bezczelne dziewuchy" od klimatu. "Duda już od nas nie ucieknie"

Aktywistki, zapytane o to, co czują, gdy słyszą wypowiedzi - te i podobne - że "co to za globalne ocieplenie, skoro jest tak zimno", mówią wprost: to absurdalne. - Denializm klimatyczny, który wciąż uprawia Jarosław Kaczyński, ale i przez lata uprawiał Andrzej Duda, nie jest aż takim wielkim problemem. To, co jest problemem, to taki gaslighting (manipulowanie drugą osobą w taki sposób, że z czasem przestaje ufać swoim osądom, staje się zdezorientowana - red.) kryzysu klimatycznego. Wiemy, że jest problem, wiemy, że jest słabo, wszystkie scenariusze naukowców przy ONZ są złe, ale że musimy dbać o ludzi tu i teraz, musimy - jak mówią politycy - spalać paliwa kopalne. A naszym zadaniem jest to, by powiedzieć, że - właśnie dlatego, że macie scenariusze - nie możecie tego robić - podkreśla Wiktoria.