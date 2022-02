"Na przekór firmom energetycznym stawiajcie panele". Wzywa Polaków do buntu

To nie Unia Europejska z jej polityką klimatyczną ani też słynne uprawnienia do emisji CO2, ale chciwość podbiła rachunki za energię elektryczną w Polsce. Według raportu Fundacji Instrat w grudniu 2021 roku koncerny energetyczne doliczyły sobie rekordową 70-procentową marżę do kosztów produkcji. Po opłaceniu rachunków przez klientów do kieszeni energetyków mogło wpaść dodatkowe 4 mld zł.