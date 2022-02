Jarosław Kaczyński opuści rząd? Wiemy, kiedy może to nastąpić

Jak ustalił dziennik "Rzeczypospolita", wynika to z dwóch powodów. Pierwszym i głównym powodem są prace nad ustawą o obronie ojczyzny. To właśnie ta ustawa ma być głównym efektem dotychczasowego działania komitetu, nad którym nadzór sprawuje prezes PiS. Dla Kaczyńskiego to na tyle istotna ustawa, że decyzję o swoim odejściu z rządu może podjąć dopiero wtedy, gdy projekt zostanie wysłany do Sejmu.