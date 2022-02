Kłopotliwe sojusze PiS. "To wspieranie Putina"

- Polski rząd pozbawił się instrumentów. Zniszczył Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ nie jest dziś instytucją, która może prowadzić dzisiaj skuteczną polską dyplomację - ocenił w programie "Tłit" politykę PiS Paweł Zalewski. W jego ocenie Prawo i Sprawiedliwość zniszczyło także służby i wojsko. - Nie mając tych instrumentów, PiS nie jest w stanie prowadzić skutecznej polityki, prowadzi jedynie politykę partyjną. Jeżeli uznamy, że głównym celem Putina wobec Ukrainy jest to, żeby zatrzymać drogę tego narodu na Zachód, aby zablokować wejście do Unii Europejskiej i NATO w przyszłości, to spotykanie się z partiami, których celem jest zniszczenie Unii, jest tak naprawdę wspieraniem celów Putina w Europie - stwierdził.