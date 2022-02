Alarm dla posłów PiS. "Kaczyński sięgnie po wszelkie metody"

Paweł Kukiz porozumiał się z opozycją i złożył w Sejmie wniosek o powołanie komisji śledczej ds. Pegasusa. Jakich metod może użyć Jarosław Kaczyński, żeby rozbić jedność opozycji, przeciągnąć Kukiza? - Prezes PiS sięgnie po wszelkie metody. I ludzie, którzy czują odpowiedzialność - tacy, jak minister Kamiński czy minister Ziobro. To będzie metoda kija i marchewki wobec posłów PiS. Kijem może być to, co na nich zebrano. Nie wykluczajmy użycia systemu izraelskiej cyberbroni przeciwko ludziom PiS. Mówiło się przecież o pewnych osobach z kręgu Jarosława Gowina, które trwały przy nim niemalże do końca, a na ostatniej prostej go porzuciły. Mówi się, że pewne materiały mogły być przez służby zbierane - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, który był jedną z osób inwigilowanych Pegasusem. - Z sygnałów, jakie do nas docierają, wynika, że ta sprawa wywołuje duże zamieszanie wewnątrz PiS. Doprowadza po kilku latach do otwarcia oczu przez samych posłów, którzy przeczuwają, że takie metody mogły być użyte przeciwko nim - dodał Brejza. Nie wykluczył, że kilku posłów PiS nie weźmie udziału w głosowaniu lub poprze tę uchwałę.