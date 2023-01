"Nasi wyborcy nie godzą się na to". Posłowie PiS nie kryją sprzeciwu wobec wiatraków

Aż osiem projektów będzie rozpatrywał Sejm, zanim powstanie finalna wersja tzw. ustawy wiatrakowej, która stanowi jeden z głównych kamieni milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy - dowiaduje się Wirtualna Polska. Temat wiatraków wywołuje spore emocje w PiS i nie wszyscy parlamentarzyści tej partii mają jednakowe zdanie w tej kwestii. - Ustawa wiatrakowa jest w PiS totalnie krytykowana. Nasi wyborcy nie godzą się na to. To wygląda na samobój. To będzie kolejny problem dla naszej partii - mówi nam jedna z parlamentarzystek PiS, posłanka Teresa Hałas.