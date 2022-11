To już się dzieje. "Idziemy w kierunku utraty kontroli"

- Do niedawna Polska nie szła w żadnym kierunku. Transformacja klimatyczna w naszym ujęciu to głównie kwestia energetyki, a ta nie przechodziła transformacji, a co najwyżej proces konserwacyjny. Utrzymywaliśmy wysoki poziom węgla w energetyce, cały czas wynosi ponad 70 proc. Nie ma większej różnicy na przestrzeni ostatnich 30 lat. Dopiero teraz ruszamy z naszą transformacją energetyczną - przymierzamy się do budowy elektrowni jądrowej. Jednak mamy mniej więcej 30-letnie opóźnienia - zaznacza Wiech.