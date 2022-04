Kryzys klimatyczny nadchodzi. "Będą następować małe końce świata, aż tego nie udźwigniemy"

Nie chodzi o to, by doszło do triumfu czegoś nad czymś. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że nasze codzienne wygody, do których jesteśmy przyzwyczajeni, wiszą na włosku. I nie tylko one, ale wszystko, co uznajemy za naprawdę ważne dla jakości naszego życia. Było kiedyś hasło "ciepła woda w kranie". My nie zauważamy jej na co dzień. Dopóki jest. Nie chodzi o to, by zabierać komfort, ale w pewien sposób racjonalizować korzystanie z dobrodziejstw, które mamy.