Strategia rządu na kryzys energetyczny: byle przetrwać do wyborów

Bardzo dobrze obrazuje to podejście do walki ze smogiem, a dokładniej jej konsekwentne osłabianie. Najpierw zawieszono normy jakości węgla, co umożliwiło wprowadzenie do sprzedaży zakazanego do tej pory miału. Ostatnio Sejm dał zaś zielone światło dla palenia w domowych kominach węglem brunatnym, który do tej pory był zakazany, gdyż jest najbardziej szkodliwym dla zdrowia rodzajem węgla - zawiera m.in. większe ilości dwutlenku siarki, metali ciężkich i rakotwórczego benzo(a)pirenu. W międzyczasie sejmik w Małopolsce, gdzie większość ma PiS, przesunął zaś zakaz palenia w kopciuchach. Styczniowy termin, o którym wiadomo było od ośmiu lat, przeniesiono na maj 2024 r., czyli moment po... wyborach samorządowych, które przesunięto na wczesną wiosnę.