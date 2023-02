Biden stanowczo. "Putin ten plan pochwala"

Biden: chiński plan pokojowy jest nieracjonalny

- Putin ten plan pochwala, więc jak to może być coś dobrego? - tak na pytanie o plan Chin odpowiedział prezydent USA Joe Biden. - Nie widziałem w planie niczego, co wskazywałoby na to, że jest coś, co byłoby korzystne dla kogokolwiek poza Rosją - dodał w rozmowie z ABC News.