"100 dronów z Chin". Jednocześnie cios w USA

Drony kamikadze z Chin. Najpierw 100 maszyn?

Według niemieckich dziennikarzy Chiny i Rosja negocjują zakup co najmniej 100 dronów. "Tyle ma trafić do jednostek armii Putina w pierwszej partii. Bezzałogowe maszyny mogą zostać dostarczone do kwietnia" - przekazał "Spiegel", zastrzegając, że źródła nie przesądzają o tym, że do transakcji już doszło.