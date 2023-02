"Nie mogą się włamać". Putin wpadł w wielką pułapkę

- O natarciu Rosjan mówi się tam już od kilku tygodni. Ba, Kreml już kilkukrotnie ogłaszał zajęcie całej miejscowości. I co się okazało? To, że ukraińscy żołnierze nie poddali się i nadal mają dobre warunki do rozstrzeliwania przeciwnika. Co podejdzie nowa fala, to zostaje zlikwidowana. Dla Ukrainy uwiązanie się wokół Bachmutu, trzymanie tam Rosjan i niszczenie ich, jest dobrym wyjściem na przeczekanie i dotarcie na front zachodniego sprzętu - uważa były szef BBN.