Jasny sygnał dla Rosji. ONZ przyjęło rezolucję ws. Ukrainy

- Kompletny, sprawiedliwy i trwały pokój jest jedyną akceptowalną opcją, by zakończyć wojnę na Ukrainie. Będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy suwerenność, niepodległość i integralność terytorialna Ukrainy zostanie potwierdzona - powiedział Rau, zachęcając państwa do przyjęcia rezolucji, której współautorem jest Polska, nawołującej do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju na Ukrainie.