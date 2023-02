"Plan pokojowy" niewygodny dla Rosji. "Muszą się liczyć z tym, co mówią Chiny"

Rozmówca WP odniósł się do punktu szóstego planu. - To tak zwany symetryzm, co jest również typowe dla polityki wschodu, Pekinu. Jeżeli będzie się pokazywało to w sposób symetryczny, to oskarżanie Ukraińców o ludobójstwo, zbrodnie na cywilach, co jest nieprawdą, niezgodne ze stanem realnym. To coś, co ma prawdopodobnie uspokoić Rosję. Zakładam, że to inicjatywa dyskutowana z Putinem i Kremlem - dodaje.