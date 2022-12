Przełom w Zaporożu? Rosjanie stawiają twardy warunek

Rosjanie okupują Zaporoską Elektrownię Atomową od początku wybuchu wojny w Ukrainie. Jeszcze kilka miesięcy temu toczyły się tam ciężkie walki, a dziś, co jakiś czas w tym regionie dochodzi do groźnych ostrzałów krytycznej infrastruktury. Tymczasem media zbliżone do Kremla informują, że żołnierze Putina mogą zostać ewakuowani z terenu elektrowni, jednak tylko pod jednym warunkiem.