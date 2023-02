Ukraina mu nie wystarcza. Putin wybrał sobie za cel kolejny kraj

I dodaje, że poszli oni do wojska, by zyskać żołd, nauczyć się praktycznych umiejętności, np. zrobienia prawa jazdy na ciężarówkę. - Nawet gdybyśmy włączyli siły naddniestrzańskiego miejscowego MSW, wojska, bezpieczeństwa, byłoby to może osiem tysięcy osób, bez broni ciężkiej, bez lotnictwa. To nie są siły, które byłyby w stanie zagrozić Mołdawii. Choć siły mołdawskie też nie mają odpowiedniego uzbrojenia i nie byłyby w stanie skutecznie się bronić, to musimy pamiętać, że gdyby siły z Naddniestrza zaatakowały Mołdawię, spotkałoby się z kontrakcją Ukrainy. A siły naddniestrzańskie nie byłyby w stanie się im przeciwstawić - dodaje.