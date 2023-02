Będą kolejnym celem Rosjan? Padła deklaracja

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział niedawno, że Rosjanie mogą próbować zająć lotnisko w Kiszyniowie, stolicy Mołdawii, by drogą lotniczą transportować stamtąd żołnierzy i sprzęt na terytorium Ukrainy. Według Zełenskiego Putin może dążyć do zmiany władzy w Mołdawii. Obecni rządzący w Kiszyniowie realizują prozachodnią politykę, co nie podoba się Kremlowi.