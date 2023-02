Już nie cała Ukraina? Kijów ujawnia "plan B" Putina [RELACJA NA ŻYWO]

Wtorek to 363. dzień inwazji na Ukrainę. Rosyjski dyktator Władimir Putin podczas swojego przemówienia skupił się na konieczności zajęcia obwodów donieckiego i ługańskiego. Według Ołeksija Daniłowa, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, "Rosja ma nowy plan". - Teraz mają w głowie "plan B" i jest on następujący: podpisanie jakichkolwiek propozycji negocjacyjnych z naszym krajem tak, abyśmy oddali część ziemi za rzekomy pokój. To są dla nas rzeczy absolutnie nie do przyjęcia - przekazał Daniłow, cytowany przez agencję Ukrinform. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.