Air Force One wystartował. Prezydent Biden wraca do USA

Prezydent do Polski przyleciał Boeingiem 757. To jedna z maszyn, z których korzysta podróżując np. po Stanach Zjednoczonych. Chodziło o to, by utrzymać jego podróż w sekrecie. Boeing VC-25, czyli słynna "latająca forteca", którą Biden podróżuje po świecie pojawiła się na warszawskim lotnisku dopiero we wtorek.