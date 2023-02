Joe Biden przybył do Polski

Biden w Kijowie: wolność jest warta tego, by toczyć o nią walkę

Przed przybyciem do Polski Joe Biden zjawił się w Kijowie. Niezapowiedziana, poniedziałkowa wizyta prezydenta USA w ukraińskiej stolicy trwała ponad pięć godzin. Była to pierwsza podróż amerykańskiego przywódcy do Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji na ten kraj w lutym 2022 roku i od czasu wizyty George'a W. Busha w Kijowie w 2008 roku.