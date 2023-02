Joe Biden w Kijowie. "Putin dostał w mordę"

- To pokazanie Putinowi, że nikt się już go nie boi. I że wszyscy się uodpornili na to, co on robi - niezależnie, czy ma jeszcze rakiety, czy ich nie ma. Ci, którzy przekonali Joe Bidena do wizyty w Kijowie, uznali, że są w stanie go zabezpieczyć przed czymkolwiek, co mógłby Putin zrobić - ocenia gen. Skrzypczak.