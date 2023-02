Biden w Kijowie. Jest reakcja z Rosji na niespodziankę prezydenta USA

Joe Biden we wtorek przyleci do Warszawy. W stolicy spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą. Amerykański przywódca wygłosi też przemówienie związane z rocznicą brutalnej rosyjskiej inwazji w Ukrainie i spotka się z liderami państw grupy B9 (nazywanej "Dziewiątką Bukaresztańską" - przyp. red.), do której należą: Polska, Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Czechy, Węgry oraz Bułgaria.