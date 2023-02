Mocny sygnał dla Kijowa. Potwierdzają się naciski USA [RELACJA NA ŻYWO]

Niedziela to 361. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Portal Politico donosi, że amerykańska administracja silnie naciskała na Kijów w sprawie kontrataku na wschodzie kraju. Jak wskazują dziennikarze, "urzędnicy amerykańscy uważają, że obrona Ukrainy wkrótce wejdzie w krytyczną fazę, gdy Rosja rozpocznie szeroko komentowaną ofensywę". Zdaniem Białego Domu moment jest kluczowy, bo do Ukrainy płynie obecnie "swobodna" pomoc, głównie w postaci broni. Jak podkreśla portal, istnieje poważne zagrożenie, że wkrótce może się to zmienić i pomoc europejskich sąsiadów będzie znacząco ograniczona. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.