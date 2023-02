Rosjanie zaczęli odliczanie. Wszystko widać w telewizji

Putin wygłosi orędzie

W wydarzeniu nie wezmą udziału dziennikarze i redakcje z "nieprzyjaznych krajów". Będą za to czołowi politycy, propagandyści i uczestnicy "specjalnej operacji wojskowej". 21 lutego w samo południe (czasu moskiewskiego) Władimir Putin ma wygłosić orędzie do Zgromadzenia Federalnego - czyli do Dumy Państwowej i Rady Federacji. Jego przemówienie będzie transmitowane przez trzy rosyjskie stacje telewizyjne.