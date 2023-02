Biden w Kijowie. Tajny pociąg z Polski

Biden w Kijowie

Na pokładzie znalazło się miejsce tylko dla kilku reporterów, którzy zobowiązali się do zachowania tajemnicy, żeby nie doszło do żadnego przecieku, musieli oni oddać telefony. Jak podaje "The New York Times" dziennikarze otrzymali zgodę na opublikowanie informacji o podróży dopiero po przyjeździe do Kijowa. Zabroniono jednak udzielania szczegółowych informacji na temat samej drogi do ukraińskiej stolicy.