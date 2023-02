Oczy wszystkich skierowane na Warszawę. Ważny sygnał dla Rosji

- Prawie rok po dokonaniu przez Rosję inwazji widzimy, że Putin nie przygotowuje się do pokoju, przygotowuje się do dalszej wojny. Dlatego musimy wzmocnić nasze wsparcie dla Ukrainy. Musimy dać Ukrainie to, co jest jej konieczne, by przetrwała - powiedział Stoltenberg.