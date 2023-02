Niedosyt po wystąpieniu Bidena. "Było jak ciepła woda"

W jego ocenie wszystkie wątki przemówienia były przemyślane i bardzo ważne. - Od strony politycznej to było wzorcowe przemówienie, w stylu prezydenta supermocarstwa. Skoro jednak miało to być słowo do Polaków i do świata, spodziewałem się deklaracji związanych ze wzmocnieniem Europy Środkowowschodniej, która potrzebuje odpowiedzi na to, co robi Putin. Myślałem, że być może zdecydujemy się na stałe bazy USA, skoro NATO czuje zagrożenie ze strony Rosji - wyjaśnia gen. Pacek.