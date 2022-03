TYLKO W WP. Cichanouska: Białorusini nie chcą iść na rzeź w imię interesów Rosji

Trzeba nazywać rzeczy po imieniu: to nie jest to wojna hybrydowa, tylko prawdziwe działania bojowe. Terytorium naszego kraju jest wykorzystywane do tego, aby zabijać Ukraińców. Cały transport wojsk, sprzętu i zaopatrzenia niezbędnego do kontynuowania wojny, przechodzi przez Białoruś. To czyni Łukaszenkę kolaborantem Putina i uczestnikiem wojny z Ukrainą. Odpowiedzialność za rozlew krwi ukraińskich cywilów również obciąża Łukaszenkę. Nastąpi dzień, w którym zostanie za to rozliczony.