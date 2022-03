"Niemowlęta z ukraińskiego sierocińca? To ja poproszę jedno"

Wcześniej, jak staliśmy jeszcze na peronie 5 u góry, przyjechał chłopiec. Nasza koleżanka Daria dała mu lizaka, a on na to, że nie chce. Dała mu słodycze, on nie chce. Dała mu pluszaka, on nie chce. W końcu zapytała: "To co ty chcesz?" A on: "Chcę wrócić do tatusia".