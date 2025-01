Mogą liczyć na specjalne traktowanie? Polonia obawia się deportacji

- Bardzo dobrze wspomina swoją wizytę w Polsce. Docenia to, że Polska bardzo mocno inwestuje w obronność, więc tutaj pod tym względem ma dobre relacje. On oczywiście cieszy się z tego, że Polonia go poparła, natomiast nie sądzę, żeby były specjalne sposoby traktowania Polonii czy Polaków, którzy przebywają w Stanach Zjednoczonych bez odpowiednich dokumentów w stosunku do tego, jak będą traktowani Meksykanie bez odpowiednich dokumentów – wyjaśniała Górnicka-Partyka.