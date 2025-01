Bezpieczeństwo Polski za prezydentury Trumpa. Sondaż WP

Równocześnie nie przedstawił żadnych rozwiązań. Co istotne - zdaniem ekspertów, którzy wysłuchali jego przemówienia - nie nawiązał w żaden sposób do wojny w Ukrainie i zagrożenia dla Europy ze strony Rosji.

Wpływ nowego prezydenta USA na zmianę podejścia krajów europejskich do bezpieczeństwa już jest widoczny. Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej Trump wielokrotnie apelował do państw członkowskich NATO o podniesienie wydatków na cele obronne. Przy okazji groził, sugerując, że USA nie udzieliłyby w razie napaści pomocy krajowi, który wydatki ma zbyt niskie.

Ostatnio Trump zażądał, aby wydatki krajów NATO na obronność wynosiły aż 5 proc. PKB. To prawdziwa przepaść w stosunku do obecnie wydawanych pieniędzy. W tej chwili kraje NATO powinny przeznaczać na ten cel 2 proc. swojego PKB, a i tak nie wszystkim się to udaje. Zmiana wywołana groźbami Trumpa jest jednak widoczna, również w myśleniu przywódców państw europejskich. Polska wśród nich i tak wyróżnia się bardzo pozytywnie. Jak podawała ostatnio "Rzeczpospolita", wydatki naszego kraju na obronność w 2024 r. już wyniosły ok. 3,7 proc., a plan na 2025 r. to około 4,7 proc.