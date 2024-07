Szef MON chce blisko 5 proc. PKB na obronność w 2025 roku. Podczas szczytu NATO o wydatkach ma mówić prezydent

W tym roku MON planuje na wydatki obronne przeznaczyć ok. 4,2 proc. PKB, czyli około 159,9 mld zł. Uwzględniają one wydatki budżetowe oraz z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Minister finansów Andrzej Domański w ubiegłym tygodniu zapowiedział w serwisie X, że wydatki na obronność "w przyszłym roku wzrosną nie tylko nominalnie, ale również w relacji do PKB". Nie podał jednak wówczas konkretnej kwoty.