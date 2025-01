Zuchwały napad. 14‑latkowie w rękach policji

Ze wstępnych informacji wynika, że jeden z zatrzymanych 14-latków umówił się z rówieśnikiem, by kupić od niego buty i odzież . Przyszedł z kolegą pod dom sprzedającego. W trakcie krótkiej rozmowy jeden z 14-latków wyjął z kieszeni przedmiot przypominający broń palną , którą wycelował w stronę pokrzywdzonego. Następnie wyrywał mu z ręki torbę z rzeczami i wraz z kolegą uciekł.

Operacyjni z Bemowa wspólnie z policjantami z Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii z Woli dotarli do pierwszego z nastolatków i zatrzymali go. Następnie przeprowadzili przeszukanie, w wyniku którego znaleźli w pokoju nieletniego "pistolet" oraz odzyskali rzeczy pochodzące z rozboju. W tym samym czasie policjanci zatrzymali również drugiego podejrzanego, również 14-latka. Obaj zatrzymani nieletni trafili do Policyjnej Izby Dziecka.