Przeszukali szałas. Dwie osoby trafiły za kratki

Do zdarzenia doszło w czwartkowe popołudnie. Kryminalni z Białej Podlaskiej zdobyli informacje wskazujące na to, że mężczyzna może przechowywać narkotyki w prowizorycznym lokum na terenie lasu. Jednocześnie dzielnicowi ustalili, że razem z 38-latkiem przebywać może poszukiwana 29-letnia kobieta. Podczas wspólnych działań funkcjonariusze dotarli do ukrytego namiotu, w którym przebywały cztery osoby, w tym poszukiwana 29-latka oraz 38-letni właściciel szałasu.