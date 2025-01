Tragedia nad ranem. Śmiertelne zderzenie z drzewem

– Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Dostosowujmy prędkość do warunków panujących na drodze oraz do własnych umiejętności. Nadmierna prędkość, brawura, brak uwagi i koncentracji może doprowadzić do tragedii – przekazała aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka z KPP w Sieradzu.