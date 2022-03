Agentura wpływu z Instagrama i pobudka rosyjskich "śpiochów"

AS: To DZISIAJ są takie punkty pomocowe. Ale wiedza o tym jak w realny sposób wygląda pomoc uchodźcom, to już inna sprawa. To, co słyszymy i obserwujemy w mediach nie oddaje całości sprawy. Nie mówię nawet o twardej pomocy materiałowej. Mam na myśli nawet zaangażowanie emocjonalne. Rozpoznanie tego, docieranie do osób zaangażowanych – to już jest wartość dodana. Ale pamiętajmy, że w służbach liczy się cierpliwość. Za kilka lat mogą to być bardzo przydatne osoby.