Wielkie rozczarowanie? Prezydent USA nie powiedział o kluczowej sprawie [OPINIA]

Dziś nie mamy co narzekać, ani na to, co w ciągu ostatniego roku zrobił Biden, ani na to, co powiedział we wtorek w Warszawie. Ale nie mamy też żadnej gwarancji, że za dwa lata w Białym Domu nie zasiądzie ktoś myślący zupełnie inaczej, niż obecny amerykański prezydent; że dziś złożona do grobu toksyczna trumpowska filozofia America First nie powitanie z martwych – z fatalnymi skutkami dla Polski i naszego regionu.