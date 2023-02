Duda i Morawiecki: mężowie zaufania, "dobre twarze PiS"? To groźny mit i wabik

PiS stworzył skuteczny mit o swoim stałym prymacie w polskiej polityce. Jawi się dla wielu jako partia wieczna. Wszystkie inne ugrupowania mogą zniknąć, rozpaść się, podzielić, ale PiS zostanie na zawsze. Nawet jeśli chwilowo przegra, to na pewno powróci do rządzenia, zwycięstwo opozycji może być tylko epizodem. Dlatego dla wielu nieuchronne zdaje się jakieś ostateczne dogadanie się z tą partią, uznanie jej roli, bo elektorat z niej nie zrezygnuje. A do takiego dogadania się najlepiej ich zdaniem nadają się politycy w typie Dudy i Morawieckiego. Zwłaszcza że Duda w ostatnim sondażu cieszy się największym zaufaniem społecznym (54 proc., to ok. 20 pkt proc. więcej niż poparcie dla PiS), a Morawiecki jest trzeci (38 proc.) i obaj notują wzrost wskazań. Przedziela ich tylko Rafał Trzaskowski (40 proc.), ale jemu to zaufanie spadło. Zresztą Trzaskowski jest mocno ostatnio lansowany na następcę Tuska, i to jeszcze przed wyborami albo zaraz po. Nieprzypadkowo zresztą warszawski prezydent także jest lokowany w tym nowym politycznym środku, na co nie może liczyć Donald Tusk. To ma być właśnie ten przyszłościowy format, złożony z takich ludzi, jak Duda, Morawiecki, Trzaskowski, Błaszczak (czwarte miejsce w rankingu zaufania, poza krytyką, bo jest wojna, zresztą rozkręca się, i to nie za sprawą PiS, akcja "Błaszczak na prezydenta"), ewentualnie Hołownia z Kosiniakiem, jeśli ostatecznie odetną się od Tuska (piąte miejsce).