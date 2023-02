Danuta Holecka nie pytała, Andrzej Duda przemilczał. Tego nie usłyszcie w TVP [OPINIA]

Zdziwienie prezydenta

Dopiero w dalszej części prezydent odniósł się do kwestii politycznych. – Najbardziej mnie dziwią ci, którzy mnie atakują z tego tytułu [wysłania ustawy do TK – red.], a sami twierdzili, że ona jest niezgodna z Konstytucją. Bo mamy grupę polityków u nas, zwłaszcza wśród opozycji, którzy głośno mówią "ustawa niezgodna z Konstytucją", ale jednocześnie mają pretensje, że została skierowana do TK. Po co? Po to, żeby Trybunał, jako jedyny w Polsce uprawniony do tego podmiot, organ władzy sądowniczej - bo tak Konstytucja określa sądy i trybunały, czyli jest to ta trzecia władza - do dokonywania kontroli zgodności z Konstytucją – mówił.