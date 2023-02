Prezydent ostro o zmianach w SN. "To może prowadzić do anarchii"

Andrzej Duda ocenił, że niektóre z zaproponowanych zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym są "bardzo wątpliwe". - Uważam, że to prowadzi do anarchii, do rozgrywek wewnątrz środowiska sędziowskiego (...) to może też prowadzić do szantażu niektórych sędziów w środowisku sędziowskim - mówił, wskazując na zawarty w tych przepisach tzw. test bezstronności sędziów. Według niego, może to skutkować "bardzo wieloma patologiami".