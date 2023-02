W PiS się gotuje. "Nigdy nie było szansy na pieniądze z KPO przed wyborami"

Decyzja Andrzeja Dudy, by skierować nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, dla wielu osób w PiS jest ostatecznym dowodem na to, że "premier był zbyt dużym optymistą". To jedno z łagodniejszych określeń, które pada z ust jednego z posłów PiS w nieoficjalnej rozmowie. Inny zastanawia się, "czy szef rządu sam wierzy we własny przekaz o tym, że dogadanie się z Komisją Europejską jest jeszcze możliwe".