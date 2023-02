"Tragiczna sytuacja". Unijne miliardy z KPO uciekają Polsce sprzed nosa

- Skarga Komisji Europejskiej to efekt długotrwałej wojny wypowiedzianej przez rząd PiS oraz Trybunał Konstytucyjny, który od dawna powinniśmy nazywać pseudo-Trybunałem. Jego wyroki systemowo i politycznie wykazujące sprzeczność prawa unijnego z polską konstytucją trzeba traktować jako agresję prawną. Komisja Europejska przystępuje teraz do obrony, bo atak pseudo-Trybunału, w przeciwieństwie do punktowych sporów innych Trybunałów krajowych z Unią Europejską, był frontalny i doprowadził do systemowej sprzeczności między polskim a unijnym prawem. Unia musi zareagować. To doprowadzi do wielkiej katastrofy i będzie wielkim problemem dla naszego sądownictwa, ale także dla pieniędzy z KPO – podkreśla prawnik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.