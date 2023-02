"Powinien zawetować". Prezydent zdecyduje o kodeksie wyborczym w czasie "ciszy legislacyjnej"

Ekspert mówi, że ze względu na te zastrzeżenia, oczekiwałby weta, bo uważa, że tego wymaga bycie strażnikiem porządku konstytucyjnego. - To jednak moje formalne oczekiwania do głowy państwa, a kryteria polityczne to inna sprawa. Obecnie mogę się spodziewać po prezydencie każdej decyzji, bo skierowanie do TK nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym pokazuje, że nie zawsze musi się on zgadzać z obozem władzy. Być może bierze pod uwagę swoją karierę po prezydenturze – mówi prof. Słomka. Dodaje też, że według niego w przyszłości zasadę "ciszy legislacyjnej" na pół roku przed rozpoczęciem procedury wyborczej, warto byłoby zapisać w konstytucji.