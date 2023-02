Dymisja Morawieckiego? Pytanie o odpowiedzialność

- Nie mam na to żadnego wpływu. W naszym ustroju jest to absolutnie niezależna instytucja, która podejmuje decyzję, w tempie określonym regulaminami i decyzjami pani prezes TK - mówił premier rządu PiS, choć opozycja podnosi, że to instytucja całkowicie podporządkowana partii Jarosława Kaczyńskiego.