Tusk ujawnił, co powiedział mu Biden. Ostra reakcja z PiS

Polityk odniósł się tym samym również do spotkań Joe Bidena z Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim oraz prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Jak podał dziennikarz Wirtualnej Polski Michał Wróblewski, to właśnie Trzaskowski spotkał się pierwszy z Bidenem spośród polityków opozycji, a Tusk i Grodzki do niego dołączyli. Spotkanie trwało kilka minut.