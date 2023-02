Biden ukąsił Putina. Biedroń: "Uderzył tam, gdzie boli najmocniej"

Czego pan oczekuje po wizycie Joe Bidena w Warszawie? Między innymi o to Roberta Biedronia pytał na antenie Wirtualnej Polski Michał Wróblewski. Gospodarz programu "Tłit" rozmawiał ze współprzewodniczącym Nowej Lewicy i wizycie przywódcy USA w Polsce i symbolicznej podróży do Kijowa. - Oczekuję od niego solidarności. Prezydent Biden nie przez przypadek wczoraj był w Kijowie, a dziś w Warszawie. To nowe rozdanie, jeśli chodzi o polską politykę międzynarodową - mówił Biedroń. Polityk Lewicy stwierdził, że Biden "wykazał się dużą odwagą" jadąc do Kijowa i zdał Putinowi "zdecydowany cios". - To lider naszych czasów - przyznał Biedroń. - On bez wątpienia przejdzie do historii jako prezydent, który przyjechał do kraju objętego wojną. Ten gest ma ogromną moc odstraszającą. Joe Biden ukąsił tam, gdzie najbardziej boli Putina - dodał.