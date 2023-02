W sieci wrze. Poszło o schabowe, robaki i polskość

Był atak, jest kontratak

"Łukasz Mejza nie przejmuje się inflacją. Na obiad NAJDROŻSZA pozycja z karty, do tego piwko i wychodzi 108 zł. Ciekawe, które czteroosobowe rodziny stać, by w niedzielę tak się stołować? Jeden niedzielny obiad to dla takiej rodziny wydatek rzędu 432zł! Stać was?" - zastanawia się lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.